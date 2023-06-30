- Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan transfer müjdesi

Memik Yılmaz: "Transfer tahtasını açtıktan sonra eksik olan futbolcuları alarak iyi bir takım kurmak istiyoruz"

GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Transfer tahtasını açtıktan sonra eksik olan futbolcuları alarak iyi bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında hakkı saklı kalmak kaydıyla ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren Teknik Direktör Erdal Güneş yönetimindeki antrenmana Mustafa Burak Bozan Erten Ersu, Ertuğrul Ersoy, Ulaş Zengin, Berkan Küpelikılınç, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli, Onur Başyiğit, Marko Jevtovic, Luka Stankovski, Onurhan Babuşcu, Berke Gürbüz, Hasan Yurtseven, Abdulkerim Çakar, Mehmet Kuzucu, Mirza Cihan, Valmir Veliu, Yusuf Türk ve Yusuf Delen katıldı. İzinli olan futbolcular Papy Djilobodji, Günay Güvenç, Lazar Markovic, Arda Kızıldağ, Alexandru Maxim, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan ise antrenmanda yer almadı.

"Ligden çekildikten sonra yaraları sarmaya çalıştık"

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Depremden sonra ligden çekilmemizle beraber bir toparlanma süreci yaşadık. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Yaklaşık 15 futbolcumuzu başka takımlara kiraya verdik. 5 tane futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Özellikle Figueiredo'yu Başakşehir'e satmak zorunda kaldık. Bugün yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyoruz" dedi.

"Transfer tahtasını açarak gerekli takviyeleri yapmak ve iyi bir takım kurmak istiyoruz"

Kapalı olan transfer tahtasını açmak için çabaladıklarını ve kısa süre içerisinde bu sorunu çözerek gerekli transferleri yapacaklarını da söyleyen Memik Yılmaz, "Özellikle transfer konusunda hata yapmak istemiyoruz. Yavaş yavaş kapalı olan transfer tahtamızı açmaya çalışıyoruz. Yeni transfer için hocamız ve sportif direktörümüzle görüşüyoruz. Eksiklerimiz olan üç beş futbolcuyu alıp yeni sezona iyi bir takım çıkartmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Erdal Güneş hocamıza güveniyoruz"

Teknik Direktör Erdal Güneş'e güvendiklerini vurgulayan Başkan Memik Yılmaz, "Hocamıza güveniyoruz. Hocamızı 6 yıldır bu takımın her şeyini bilen bir evladımız olarak görüyoruz. Hem oyunculuk hem yardımcı hocalık döneminden kendisini biliyoruz. Erdal hocamız hem kişilik olarak hem karakter olarak iyi bir hoca. Ayrıca futbolcularımızın üzerinde ağırlığı olan iyi bir hocamız. Kendisinden beklenileni bu sezon verecektir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Yönetim kurulumuz üzerine düşeni yaptı, yapacak"

Gaziantep FK yönetimi ile ilgili de bilgi veren ve sorunları geride bıraktıklarını belirten Yılmaz, "Kongremizi yaptık ve icra kurulumuzu oluşturduk. Ben ve 14 icra kurulumuzla herkes üzerine düştüğü kadarıyla takımımıza bağış adı altında 2 milyon 500 bin TL'ye tekabül eden 100'er bin Dolar bağış yaptı. Bundan sonrasında da yönetimle uyum içerisinde çalışacağız" diye konuştu.