- Gaziantep Fk, yeni sezon çalışmalarının ilk etabını tesislerinde tamamladı

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erdal Güneş : "İnşallah kısa sürede gerekli takviyeleri yapacağız"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tesislerinde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş de kısa sürede takıma gerekli takviyeleri yapacaklarını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının ilk etabını tesislerinde yaptığı son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Erdal Güneş yönetimindeki antrenmana rahatsız olan Papy Djilobodji ve izinli olan Mustafa Eskihellaç dışındaki tüm futbolcular katıldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, antrenman öncesi takımın son durumu, transfer çalışmaları ve 8 Temmuz'da başlayacak Bolu kampı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını kendi tesislerimizde tamamladık"

Yeni sezon çalışmalarına bir hafta önce tesislerinde başladıklarını ve ilk etabı tamamladıklarını hatırlatan Erdal Güneş, "İnşallah güzel, sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon geçiririz. Yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da kendi tesislerimizde başladık. Bugün de tesislerimizdeki ilk etabımızın son antrenmana çıkıyoruz. Bir günlük iznin ardından çalışmalarımıza Bolu kampında devam edeceğiz. İlk etabı genelde fiziksel antrenmanlarla geçirdik. Bolu kampında ise daha çok taktiksel antrenmanlar ve hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Güzel bir ilk etap, kamp dönemi geçirdik. İnşallah Bolu'da da güzel bir kamp dönemi geçirerek sezona iyi bir şekilde başlarız diye düşünüyorum" dedi.

"Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın hepsi takıma geri döndü"

Geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekildikleri süreçte kiralık giden futbolcuların yeni sezon çalışmalarıyla birlikte takıma geri döndüğünü belirten Güneş, "Yaşadığımız büyük afetten dolayı lige istemeden de olsa ara vermek zorunda kalmıştık. Doğal olarak oyuncularımızı da çeşitli kulüplere kiralık verdik. Sözleşmesi devam eden futbolcularımız sezonu gittikleri takımlarda tamamlayıp bu sezon takıma geri döndüler. Futbolcularımızın hepsi burada ve güzel bir çalışma ortamımız var. Futbolcuların bütün konsantrasyonları da burada ve kimsenin gitme gibi bir düşüncesi yok. Dışarıda yanlış algılar oluşuyor ama futbolcularımızın hepsi burada mutlu ve huzurlu. Aramıza yeni katılacak futbolcularımız da olacak. Geçen yıl sözleşmesi biterek aramızdan ayrılan futbolcularımız da oldu. Onların yerine alacağımız oyuncular var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda inşallah bizi hedefimize ulaştıracak ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katacağız" ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtamızı 1-2 gün içerisinde açarak, gerekli takviyeleri yapacağız"

Gaziantep FK'nin kapalı olan transfer tahtasının 1-2 gün içerisinde açılacağını ve özellikle santrfor, sol bek, sağ bek gibi mevkilere transfer yapacaklarını vurgulayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Transfer tahtamız şu an için kapalı evet ama çok ciddi bir sorun değil bu. Bununla alakalı yöneticimiz çalışma yapıyor. Sanırım bugün ya da yarın o sorun çözülecek. Eksik olduğumuz mevkilere yönelik transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle santrfor, sol bek, sağ bek gibi bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Hem kulübün ekonomisine uygun hem de hedeflerimize uygun oyuncular da en kısa zamanda aramıza katılacaktır" diye konuştu.