Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ve puanları paylaştı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk.76 Bikel), Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Markovic (Dk.60 Badji), Nkoulou, Dragus
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Carole, Ramazan Civelek (Dk.85 Talha Sarıarslan), Hasan Ali Kaldırım (Dk.68 Attamah), Arif Kocaman, Morte
Goller: Dk. 11 Mehmet Eray Özbek (Mondihome Kayserispor ), Dk. 68 Dk. Badji ( Gaziantep Fk ).
Sarı Kartlar: Dk. 24 Cardoso, Dk. 67 Arif Kocaman, Dk. 68 Bilal Bayazıt, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor ), Dk. 68 Maxim, Dk. 83 M'Bakata, Dk.84 Marcus Sumudica ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep Fk, evinde konuk ettiği Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.
57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.
88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.