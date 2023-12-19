Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta toplam 4 gol atıldı.

Gaziantep FK ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

GAZİANTEP FK: Nita- Djilobodji, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, M'Bakata, Markovic (Dk. 76 Riascos), Gradel, Dragus (Dk. 81 Oğulcan Çağlayan)

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliyev- Svenson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Ndiaye (Dk. 46 Michut), Emre Akbaba (Dk. 86 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90 Luiz Carlos), Niang (Dk. 46 Yusuf Barasi), Belhanda (Dk. 46 Akintola)

GOLLER: Dk. 17 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Markovic ( Gaziantep Fk ) – Dk. 72 Emre Akbaba, Dk. 73 Akintola ( Adana Demirspor )

SARI KARTLAR: Sumudica (Teknik direktör) ( Gaziantep Fk ) - Ndiaye ( Adana Demirspor )

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

7'nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında M'Bakata'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus'un kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

9'uncu dakikada sağ kanatan gelişen ev sahibi takımın atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dragus'un şutu az farkla auta gitti.

17'nci dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde Markovic'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın ortasına iyi yükselen Niang'ın kafa vuruşunu kaleci Nita son anda kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine girerek vuruşu Cisse'nin ters vuruşunun ardından direğe çarpıp kornere gitti.

54'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Markovic'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Akintola rakiplerinden sıyrılarak ceza sahsına girip vurduğu şut kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın vuruşu ağlara gitti: 2-1.

73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topla buluşan Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şut ağlara gitti: 2-2.

88'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Gradel'in ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Riascos'un vuruşunu savunma çizgiden son anda çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı.