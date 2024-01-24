Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maç 1-1 berabere sona erdi. Maçta Metehan Mert kendi kalesine gol atarken, Moreno ise TÜMOSAN Konyaspor'un golünü kaydetti.
Stat: Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Gaziantep Fk : Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk. 60 İlker Karakaş), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Morais (Dk.77 M'Bakata), Mirza Cihan (Dk.60 Sorescu), Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric (Dk.61 Prip), Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi (Dk.61 Yunus Mallı), Ahmet Oğuz (Dk.61 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Moreno (Dk. 72 Oğulcan Ülgün)
Goller: Dk. 31 Metehan Mert??????? (Kendi kalesine) ???????( Gaziantep Fk ), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek, Dk.85 Mustafa Eskihellaç ( Gaziantep Fk ), Dk. 88 Deniz Ertaş, Dk.90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.
53. dakikada Gaziantep FK'nin kullandığı serbest vuruşunda Mirza Cihan'ın ceza sahası içerisine ortasına Nkoulou'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
83. dakikada ev sahibi takımın atağında Prip'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Cicaldau'nun kafa vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.
90. dakikada konuk ekipte köşe vuruşunu kullanan Soner Dikmen'in ortasına iyi yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda kaleci Nita gole izin vermedi.
90+4. dakikada Konyaspor'un atağında Cicaldau'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Soner Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.