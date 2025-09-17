Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç için teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yapıyor. Takım, hücum organizasyonları ve taktik çalışmalara odaklanıyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda hücum organizasyonları ve taktik çalışmalar yapıldı.
Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının yarın sürdürecek.
