Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Daloğlu: 'Bu takım Selçuk Hocanın eseri'

Gaziantep Fk Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, Antalyaspor maçının ardından, "Bu takım Selçuk Hocanın eseri" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayıran Gaziantep FK hakkında konuşan Daloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşin teknik ve taktik kısmını bir tarafa bırakmak istiyorum, çok güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. Bu takım Selçuk Hocanın eseri, başta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor olan tarafı ben altyapı koordinatörüyüm, sorumluluk yükü çok fazlaydı. Çok mutluyuz" diye konuştu. - ANTALYA