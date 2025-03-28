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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Maç Sonrası Değerlendirme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Maç Sonrası Değerlendirme
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Gaziantep FK, Konyaspor'a 1-0 kaybettiği maç sonrası Teknik Direktör Selçuk İnan, 'Bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi' dedi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Tekrar maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama yetmedi" dedi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan bütün kozlarını kullandıklarını belirterek, " Konyaspor, özellikle son haftalarda evinde önemli bir performans gösteriyor. Biz de son 3 maçımızı kazanarak geldik. İki takım da aslında oyuna biraz çekimser başladı diyebilirim. Tabii Konyaspor zaman zaman baskı yaptı. Bunu bekliyorduk. Oyunu dengelediğimiz, topa sahip olduğumuz bir anda taçtan golü yedik. Sonrasında tabii hamlelerimizi yaptık. Tekrar maça dönebilmek için bütün kozlarımızı kullandık ama bu yetmedi. Maçı kazandığı için Konyaspor'u tebrik ederim" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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