Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş: Transfer Çalışmalarımız Devam Ediyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Sanırım bugün ya da yarın o sorun çözülecek. Eksik olduğumuz mevkilere yönelik transfer çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle santrfor, sol bek, sağ bek gibi bazı eksiklerimiz var"' dedi.< Gaziantep FK, lig hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Bolu'da yapılacak kamp öncesi son antrenmanını yapan kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, taktik çalışmanın ardından pas çalışmaları ile idmanı tamamladı. Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Furkan Soyalp, yeni sezonda maksimum performans göstereceğini ifade ederek, "Zorlu bir süreç atlattık. Deprem sürecinin ardından bende Adana Demir spor'da görev buldum. Çok değerli bir kulüp çok değerli bir başkan. Şimdi kulübe tekrar geri döndüm. Şimdi yaralarımızı sarıp eksikliklerimizi giderip lige konsantre olmamız lazım. Artık dün dünde kaldı. Bundan sonrası için çalışmamız lazım. Umarım lige de iyi ve özgüvenle başlayarak ilerleriz. Çünkü şu anda bizim için en önemli olan şey özgüven. Takım üzerinde baskı olacağını düşünüyorum. Şahsım adına da bu kulübe ne kadar katkı sağlayabilirsem benim için o kadar iyi olur. Bize güvenen bir şehir ve bir camia var. Bu yüzden üzerimizdeki sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Gaziantep FK'ya verebileceğim en büyük spor katkısını vermek istiyorum" dedi.

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