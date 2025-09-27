Gaziantep FK, Samsunspor'a Karşı İlk Yarıda 1-2 Geride
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. İlk yarıda konuk takım 2-1 önde tamamladı. Gaziantep'in tek golü Christopher Lungoyi'den geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında kale arkasındaki karambolde Van Drongelen'in volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Samsunspor'un Zeki Yavru ile ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.
19. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda üst direkten dönen topu kale önünde Ndiaye tamamladı. 0-2
31. dakikada Camara'nın sol çizgiden içeriye çevirdiği top savunmadan sekti. Seken topla buluşan Maxim'in şutunda yine top yine savunmadan döndü.
41. dakikada orta alandan atılan pasla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Coulibaly'nin rakibini geçtikten sonraki plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
44. dakikada Camara'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
45+2. dakikada Cherif Ndiaye, Arda Kızıldağ'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Alp
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Tayyip Talha Sanuç (Christopher Lungoyi dk. 30), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski, Maxim, Deian Sorescu (Drissa Camara dk. 30), Mohamed Bayo
Yedekler: Zafer Gürgen, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Semih Güler, Berke Özçelik, Ali Osman Kalın, Robb Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Samsunspor: Okan Kocuk, Logi Tomasson, Van Drongelen, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Anthony Musaba, Tanguy Coulibaly, Cherif Ndiaye
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Törüz, Josafat Mendes, Celil Yüksel, Eyüp Aydın, Marius Moundilmadji, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Antoine Makoumbou
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Christopher Lungoyi (dk. 44) (Gaziantep FK), Van Drongelen (dk. 4), Cherif Ndiaye (dk. 19) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Cherif Ndiaye (dk. 45+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Deian Sorescu, Rodrigues, Burak Yılmaz (Teknik Direktör) (Gaziantep FK) Ndiaye, Coulibaly (Samsunspor) - GAZİANTEP