Gaziantep FK, Rıza Çalımbay haberlerini yalanladı: Tamamen hayal ürünü

Gaziantep Fk'de teknik direktör Erdal Güneş ile yolların ayrılarak göreve Rıza Çalımbay'ın getirileceği öne sürülmüştü. Kulüpten yapılan açıklamada, iddialar kesin bir dille yalanlandı.

"ERDAL GÜNEŞ'E GÜVENİMİZ SONSUZ"

Gaziantep Fk'den yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Rıza Çalımbay Gaziantep'e" başlığıyla verilen içerikler tamamen hayal ürünüdür. Kulübümüzün, Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e olan güveninin sonsuz olduğunu bir kez daha dile getiriyor, taraftarlarımızın ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu zamanlarda, bu tarz haberlere aldırış etmemesini rica ederiz." denildi.

SON SIRAYA DEMİR ATTILAR

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep FK, geride kalan 3 haftada hiç puan alamadı. 2 gol atan Gaziantep FK, kalesinde ise 7 gol gördü.

Gaziantep FK'nin paylaşımı: