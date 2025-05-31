Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusundan Yeni Sezon Umudu

Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusundan Yeni Sezon Umudu
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Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, sezonun ardından yaptığı değerlendirmede, yeni sezona umut verici bir şekilde girmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gaziantep Fk'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK'nın Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, "Sezonun bitişinde çocukları konsantre etmek çok zor. Açık alanda çok güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. İlk yarı yapamadığımız çok şey vardı ama ikinci yarı maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeni sezona inşallah Gaziantep Futbol Kulübü daha iyi şartlarla, daha iyi bir şekilde girer ve gelecek adına umut verir diye düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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