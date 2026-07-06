Gaziantep FK'de kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin yarın tesislerde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Kırmızı-siyahlı takımın, 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar Gaziantep'te çalışacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Takımımız, iki günlük iznin ardından 18 Temmuz Cumartesi günü Belgrad'a giderek ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde başlayacak ve 4 Ağustos Salı gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Belgrad'da sürdürecek."

Yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.