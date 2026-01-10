Haberler

Victor Ntino-Emo Gidado, Gaziantep FK'da
Gaziantep Futbol Kulübü, Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo'dan Nijeryalı genç futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu transfer etti. Gidado ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen Nijeryalı genç futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer çalışmaları çerçevesinde ilk takviyesini yaptı. Gaziantep ekibi, Nijeryalı 21 yaşındaki 10 numara Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna kattı. Gaziantep Fk, son olarak Slovenya ligi ekiplerinden NK Bravo forması giyen genç yıldız adayı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Slovenya'nın NK Bravo takımında forma giyen genç yıldız Victor Gidado ve kulübü ile oyuncunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Victor Ntino-Emo Gidado, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini 3.5 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Victor Ntino-Emo Gidado'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

