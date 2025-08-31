Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu Transfer Etti

Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fransa'nın Lille takımından 27 yaşındaki santrfor Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze "hoş geldin" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi

İlk görüşmeyi Çin lideriyle yaptı! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.