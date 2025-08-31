Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Fransa'nın Lille takımından 27 yaşındaki santrfor Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze "hoş geldin" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor