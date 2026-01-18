Gaziantep FK maçının ardından / Haber eklendi

GALATASARAY, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK

Gaziantep FK'nın iyi mücadele ettiğini ve takım halinde savunmayı iyi yaptığını ifade eden Okan Buruk, "Rakibimiz zaman zaman 9, zaman zaman 10 kişiyle savunmayı iyi bir şekilde yaptı. İyi mücadele ettiler. İlk yarıda maçın erken dakikalarında Yunus'un net pozisyonu vardı. Barış'ın da savunma arkasına koşusu vardı. İki duran toptan ürettiğimiz pozisyonlarımız vardı. Kendi kalitemizin altında kaldık. Burada bireysel yeteneklere iş düşüyor. Rakibin bu kadar dipte savunma yaptığı yerde öndeki oyuncularınızın bireysel yeteneği önemli oluyor. Beklerin hücuma katkıları önemli oluyor. Çok dikine pasları iyi yaptığımız söyleyemem. İlk yarıda bir gol, rakibin de katı savunma anlayışını kıramadık. İkinci yarı da benzer şekilde gitti. İlk yarı yaklaşık yüzde 73'e yakın top bizdeydi. Rakibi çok fazla kalemize getirtmedik. İkinci yarı iki kaybettiğimiz topla net pozisyon verdik. Yediğimiz gol öncesinde 3'e 1'iken yediğimiz gol var. Devamında gol aramaya çalıştık. Son dakika Sane'nin net pozisyonu vardı. Bu tür maçlarda öne geçmeniz çok önemli. Bunlarda çok başarılı olamadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Takım halinde savunmayı düşündüler. Bunda da başarılı oldular. Onları da tebrik ederim" dedi.

'İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR HER TAKIM ÖZELİNDE OLABİLİYOR'

Zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Buruk, "Daha fazlasıyla koruyorum. Çünkü çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak için çok önemli maça çıkacağız. Burada benim için de oyuncularımız için de çok önemli motivasyon bizi bekliyor. Bu inişler ve çıkışlar her takım özelinde olabiliyor. Bundan önceki senelerde de oldu. Çok fazla dönem hatırlıyorum. Bu şampiyonluk yarışları hep Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçti. Net bir şekilde şunu gördük, bir takım bir dönem iyi oynadığında 'Bu takım çok iyi, şampiyon olacak' dendi. Bu rüzgarların değiştiğini 4 sene içinde gördük. Bu rüzgarlar gelip geçer. Önemli olan benim ve oyuncularımın ne istediği. Zorlu bir dönemden geçiyoruz; sakatlıklar, şanssızlıklar, Afrika Kupası. Transfer dönemi ister istemez herkesi etkiliyor. Torreira ile ilgili bile birçok şey çıktı, gayet mutlu. Fethiye'ye maç günü geldi. Takımın yanında oldu ve destekledi" ifadelerinde bulundu.

'TRANSFERE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORUZ'

Transfer için önemli bir çaba sarf ettiklerini ifade eden 52 yaşındaki teknik adam, "Maça odaklanmaktan çok transfer odaklanılan bir dönem. Taraftarımıza yüzde 100 hak veriyoruz. Başkanımız da geldi, hem oyunculara hem bize moral vermek için. Onunla da bunu hep konuşuyoruz. Taraftarımız her zaman haklı, istekleri önemli. Bunun için de hep çalışıyoruz. Bazen çok fazla mükemmeliyetçi davrandığımız yerler oluyor. Sizin istediğiniz oyuncuyu bazen alamıyorsunuz. Birçok dinamikler var. Zor bir süreç olabiliyor. Çok fazla isim de çıkıyor. Herkesin de kafası karışıyor. Transfere ihtiyacımız olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bunun için önemli bir çaba sarf ediyoruz. Başkanımızla da konuştuk, yarın tekrar bir araya gelip daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Osimhen ve Jakobs'un dönüşü önemli. Singo'nun dönmesi önemli olacak. Bu tür maçlarda Sara gibi oyuncular da önemli oluyor. Hücuma destek verebilecek orta saha oyuncuları önemli oluyor. 3 sene boyunca taraftarımızın başı hep dik durdu. Yine başları dik duracak. Bu konuda elimizden geleni yapacağız" dedi.

'BÖYLE SAÇMA VE BEL ALTI ŞEYLER OLABİLİYOR'

Son dönemde hakkında çıkan sondakika'>haberler ve sosyal medya paylaşımlarına dair ise Okan Buruk, şöyle cevap verdi:

"Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül'dü, tarihine baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar, hünnap, avokado, mango almıştım. Bir meyveyi orada yemiştim. Ben sokağa hiçbir şey atmam. Elime alıp, cebime koydum. Komik şeyler görüyorsunuz, 'Elinde ne vardı?' diye. Arabam oradaydı, valeye bırakmıştım. Poşetleri arabaya gönderttim. Böyle saçma ve bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Saçma bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamamız gerekiyor."

'TARAFTARIMIZ ÇOK HAKLILAR'

Devre arası transfer döneminin kolay olmadığını söyleyen Buruk, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Okan Buruk, "Takıma odaklanmak yerine bazen transfere de odaklanabiliyorsunuz. En çok biz isteriz. Bir an önce gelsin, imzalar atılsın. En iyisini ararken bu süreler geçebiliyor. Bu bir süreç alıyor. Devre arası transferi kolay değil. En iyi oyuncusunu kimse vermek istemiyor. Bana da gelseler bırakmam. Taraftarımız çok haklılar. Hiçbir zaman haksızlar demiyoruz. İstekleri normal. Çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili en kısa zamanda transferleri bitirip, rahatlamak istiyoruz" yorumlarında bulundu.

'GEÇİŞ SÜREÇLERİNDE BU TÜR OYUNCULARA İHTİYAÇ OLABİLİRDİ'

Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in sadece oyunculukları değil, liderlikleriyle ve karakterleriyle takım için önemli olduğuna vurgu yapan Buruk, "Tabii bu oyuncuların yokluğunu hissedersiniz. Takımı tanıyan, yaşları büyük, soyunma odasını tutabilen oyuncular. Bütün oyuncularımın iyi niyetinden çok memnunum. Türk oyuncuların varlığı, enerjileri önemli oluyor. Her zaman bir süreçten geçiyorsunuz. Adaptasyon süreçleri olabiliyor. Geçiş süreçlerinde bu tür oyunculara ihtiyaç olabilirdi. Onların olmadığında içerideki oyuncularımızla bunu kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

'BU HAFTA BİZİM İÇİN KRİTİK BİR HAFTA OLACAK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Direkt katkı sağlayacak, 5 elit oyuncu aldık. Bütçe harcıyorsunuz, harcama limitleriniz var. Osimhen'e 75 milyon Euro verildi, 40 milyon Euro peşin ödendi. TFF, UEFA kriterleriniz var. 5 önemli oyuncu aldık. Teknik adamlar hep ister. Burada bütçeler var. Oyunculara da bu paraları ödemeniz lazım. Kasıma gelene kadar bunu konuşmadık. Sakatlıklar, cezalarla birlikte çok eksildik. Bu dönemde de kadro yapılanması sorgulandı. Bu sıkıntıyı kasım ayında yaşadık. Keşke bu anlamda diyebileceğimiz yerler var. Bu istememek, az oyuncu olsun düşünmekle olmuyor. Bizim her mevkide oynayanın ve bekleyenin olduğu dönem vardı. İki önemli santrfora sahipsiniz, 4 kanat oyuncunuz var. Orta sahada İlkay ve Sara var. Her şeyi iyi olduğunda bunu düşünmedik. O konuda eleştiri de aldık. Doğrudur, haklıdır. Ben de kendi adıma bundan bir şeyler çıkartıyorum. Bunu tekrar yaşamamak için bu hafta bizim için kritik bir hafta olacak. Avrupa'da devam edeceğimize inanıyorum."

Takımdan ayrılması beklenen Yusuf Demir'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyerspor'a karşı oynaması üzerine gelen bir soruya buruk, şöyle cevap verdi:

"Bu süreçler her takımda olan bir şey. Oyuncularla belki devam etmeme kararı alsanız bile sizin oyuncunuz, kullanmaya devam edersiniz. Süreç içerisinde oyuncuları başka takıma satarsınız, kiralarsınız. Yusuf ile ilgili bu süreç böyle oldu."

ANIL DEMİRCİ: 1 PUAN ALDIK AMA BU ANLAMDA BURUĞUZ

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci ise, "Ne konuştuysak, maçın 1'inci dakikasından son düdüğe kadar her anlamda yerine getirdiler. Galatasaray'ın analizini yaptığımızda bu tespitlerin sahada karşılığını almak bizi mutlu etti. Galatasaray'ın bu seneki maçlarını izlediğimizde Union Saint-Gilloise maçından feyz aldık. Bugün Galatasaray'ın hücumda yaptığı özel işleri engellemek için baskı düzenimizi değiştirdik. Oyuncularımıza bu anlamda plana sadık kalmalarından dolayı teşekkür ederim. İlk yarı hücumda geçişleri bulamadık. İkinci yarı Galatasaray'ın risk alacağını düşünüyorduk. Abdülkerim'in oyuna girmesi, kazandığımız toplar bize fırsat olabilirdi. İkinci yarıda daha tehditkar olduk. Galatasaray deplasmanında 1 puan aldık ama bu anlamda buruğuz. Hem yediğimiz basit gol hem de son dakika kaçırdığımız gol bizi üzdü. Oyuncularım hafta içinde Kocaelispor'a karşı 80 dakika 10 kişi mücadele etti. Bugün de aynı özveri ve bağlılıkla sahada yer aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.