Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlandı
Güncelleme:
Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir’in yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, çalışmalarının Gaziantep etabını tamamladı ve yarın öğle saatlerinde kara yolu ile Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
