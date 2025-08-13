Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmalara yer verildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından çalışmalarının Gaziantep etabını tamamlayacak ve 15 Ağustos Cuma günü karayoluyla Konya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
