Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, 14 Eylül Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenmana milli takımlarda bulunan bazı oyuncular katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonları ve çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor