Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi, Teknik Direktörlerden Açıklamalar

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

BURAK YILMAZ: 5 OYUNCU SÖZÜ ALDIM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek oyunculara teşekkür etti. Yılmaz, yapılacak transferler ile takımı daha güçlü hale getirmeye çalışacaklarını söyledi. Özel bir oyuncu ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, gelmeden 5 oyuncu sözü aldığını belirterek, "Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Daha çok teori üzerine çalıştık. Bugün istediğini fazlasıyla yapan bir takım vardı. Bugünkü sıkıntımız aslında Gençlerbirliği'nin derinde bir savunma yapacağını biliyorduk. Katı ve sert bir savunma yapacaklarını biliyorduk. Dünyandaki en yetenekli takımlar dahi bu savunmayı aşmakta zorlanıyor. Hem oyun hem de oyuncu anlamında eksiklerimiz fazla. Bunları milli arada çalışarak düzeltip yukarılara oynayan bir Gaziantep oluşturmak istiyoruz. Yediğimiz golde tamamen bireysel hata. Adam paylaşımında problem olduğu da doğru ama önde bir baskı yaparak her topu uzun vurduk. Bunu tercih ederken aslında risk alıyoruz. Burada riskler mutlaka olacaktır. Son final paslarında sorumlu yöneticilerimize sesleniyorum. Bu sahayı daha güzel olur düzelirse inşallah bu sorun düzelecektir. Allah izin verirse çok söylemek istemiyorum. Ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşacağımızı düşünüyorum. 5 oyuncu sözü aldım. Gelmeden önce bu sözü aldım. Bu da benim için değil takım için. Hep beraber olup burayı birlikte kalkındırmak lazım. Özellikle bir santrfor transferi yapmak istiyorum. Bu olmazsa olmaz" dedi.

HÜSEYİN EROĞLU: PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, sakat oyuncuların döndükten sonra daha güçlü bir takım olacaklarını söyledi. Eroğlu, "İkinci hafta geçti, burada en azından puan ya da galibiyet hedefledik. İstediğimiz oyun savunma anlamında iyi durmak ve geçişlerden sonuca ulaşmaktı. İlk bölüm istediğimiz gibi oldu. İlk yarı gol fırsatı da bulabilirdik. Belli bölümlerde topa sahip olma yüzdemizin artması gerekiyordu Top orta sahadayken son dakika yediğimiz gol ile ilk yarı 1-1 bitti. 60'ıncı dakikaya kadar pozisyonlara girdik. Atamadığımız bir gol var. Topu önde tutabilsek avantaj olacaktı. Savunma yaptık ve yaptığımız hatadan dolayı penaltıdan dolayı golü yedik. Bu anlamda üzgünüz. Beklemediğimiz sakatlıklardan dolayı belli oyuncuları kullanamıyoruz. Değişiklikten sonra istediğimiz o ritmi yakalayamadık. Önümüzde Fenerbahçe maçı ve milli ara var. Sakatların dönüşü ile çok güçlü olacağız. Bu anlamda kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz" diye konuştu.