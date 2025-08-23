Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta yıldızlaşan isim Maxim, bir gol atarken bir de penaltı kullanarak takımına 3 puan kazandırdı.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Semih Güler), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 73 Luis Perez), N'diaye (Dk. 60 Bakuna), Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng
GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Akkan - Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore (Dk. 68 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 81 Dilhan Demir), Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Sinan Osmanoğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk. 68 Koita)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Nalepa ( Gençlerbirliği )
GOLLER: Dk. 43 Sorescu, Dk. 90+4 Maxim (P) ( Gaziantep Fk ), Dk. 8 Zuzek ( Gençlerbirliği )
SARI KARTLAR: Boateng, Arda Kızıldağ, Abena ( Gaziantep Fk ), Traore, Göktan Gürpüz, Gökhan Akkan, Samed Onur ( Gençlerbirliği )
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
5'inci dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Mustafa Burak Bozan kurtardı.
8'inci dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasına arka direkte iyi yükselen Zuzek'in kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 0-1.
12'nci Gaziantep Fk'nın gelişen atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı.
36'ncı dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Gaziantep Fk'da topun başına geçen Maxim'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
43'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutu ağlara gitti: 1-1.
68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla birlikte ceza sahası içerisine sokulan Sorescu'nun şutu az farkla auta çıktı.
79'uncu dakikada sağ kanattan topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerindeki Maxim'e gönderdi. Maxim'in gelişine vuruşu az farkla auta çıktı.
90+1'inci dakikada sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşta topa yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
90+3'üncü dakikada sol köşeden gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisine sokulan Lungoyi, sarı kartı bulunan Nalepa'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Nalepa da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+4'üncü dakikada topun başına geçen Maxim'in penaltı vuruşu ağlara gitti: 2-1.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.