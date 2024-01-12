Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve orta-şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakikada sürdü.
Isınma ve orta-şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.