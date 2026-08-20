Gaziantep FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde devam etti. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından hücum organizasyonlarıyla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.???????
Kaynak: AA