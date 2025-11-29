Gaziantep FK, Eyüpspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor'un gollerini Umut Bozok ve Halil Akbunar atarken, Gaziantep FK'nın tek golü ise Emre Akbaba'dan geldi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in, yerden vuruşunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
60. dakikada sağ kanattan Thiam'ın yerden pasında kale önünde Umut Bozok'un dokunuşunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.
67. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın vuruşunda son anda geriden gelerek araya giren Abena topu kornere çeldi.
73. dakikada Emre Akbaba'nın pasında sol çaprazda kaleciden sıyrılan Umut Bozuk'un dar açıdan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
76. dakikada Maxim'inceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Felipe topu çeldi.
77. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Camara'nın dar açıdan vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
87. dakikada Maxim'in kısa geri pasını alan Emre Akbaba'nın vuruşu kaleciden döndü, dönen topu alan Halil'in rakibini geçtikten sonra penaltı noktasından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+5. dakikada orta alandan topu kapan Boateng, rakip kaleye ilerlerken bu sırada ceza sahasında yaşanan tartışma dahil olan kaleci Felipe'nin kaleyi boş bırakması üzerine meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 46), Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç (Myenty Abena dk. 46), Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal (Badou Ndiaye dk. 45), Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 64), Mohamad Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Rob Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Eyüpspor: Marcos Felipe, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko (Mateusz Legowski dk. 85), Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Kerem Demirbay, Emre Akbaba (Yalçın Kayhan dk. 90+3), Serdar Gürler (Talha Ülvan dk. 76), Umut Bozok (Samuel Saiz dk. 90+4), Denis Dragus (Halil Akbunar dk. 85), Mame Thiam (Prince Ampem dk. 85)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Svit Seşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Boateng (dk. 90+5) (Gaziantep FK) Umut Bozok (dk. 10 pen.), Halil Akbunar (dk. 87) (Eyüpspor)
Kırmızı Kart: Orhan Ak (Teknik Direktör) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Maxim (Gaziantep FK), Mame Thiam, Emre Akbaba, Stepanenko, Kerem Demirbay (Eyüpspor) - GAZİANTEP