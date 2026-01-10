Haberler

Gaziantep FK, devre arası kamp çalışmalarını tamamladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Antalya'da gerçekleştirdiği 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki son idman, 1 saat 10 dakika sürdü ve 12 Aralık'ta Gaziantep'te hazırlıklara devam edecekler.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen kamptaki son idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, geçiş organizasyonlarıyla sona erdi.

Bu antrenmanla devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 11 Aralık Pazar gününü izinli olarak geçirecek, 12 Aralık Pazartesi günü ise hazırlık çalışmalarına Gaziantep'te devam edecek.

