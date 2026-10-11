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Gaziantep FK, Çorum'a 3-0 yenildi; Orhan Ak sorumluluğu üstlendi

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Gaziantep FK, Çorum'a 3-0 yenildi; Orhan Ak sorumluluğu üstlendi
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Orhan Ak, maç sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek taraftarlardan özür diledi ve sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Orhan Ak, Çorum Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaştığı Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, kötü bir mağlubiyet aldıklarını ve sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Ak, "Bugün hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle benim çok daha farklı beklentilerim vardı. Buraya gelen taraftarlarımızdan çok özür diliyoruz. İki haftadır çok talihsiz goller yiyoruz. İki haftalık hazırlanma sürecinin ardından bugün beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 3-0 gibi net bir skorla mağlup olduk. Çok üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. İlk golü yememiz bizim için kötü oldu. Rakibin çok güçlü silahları var. Biz pozisyonları kaçırdık ama onlar kaçırmadı. Oyuncularım gayretinden eminim ama bugün olmadı. Melek geç geldiği için onunla başlayamadık. Arda'nın sakatlığı vardı o da oynayamadı. Farklı arayışlar bulmaya çalışıyoruz. Bugün sonuçta sorumluluk benim. Takımı hazırlayan kişi benim. Belli bir standartta kalınca bu ligde cezalandırılıyorsunuz. İkinci yarı oyun dengesini yakaladık ama sonrasında ikinci gol gelince geri dönmek zor oluyor. Bazen istedikleriniz olmuyor, bu oyunun özü goldür. Gol olmayınca istediğiniz de olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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