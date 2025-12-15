Haberler

Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı

Güncelleme:
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti. Antep temsilcisi, genç teknik adamla yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Burak Yılmaz dünkü Göztepe yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada 2 maç sonra görevini bırakacağını bildirmişti. Yılmaz, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Dün Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep Fk'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söylemişti. Ancak Burak Yılmaz, istifa kararını öne aldı ve görevinden ayrıldı.

İşte Gaziantep Fk'nin açıklaması:

"Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

DÜN NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyallerini açık şekilde vermişti. Gaziantep Fk'ye geldiğinde takımın sıfır puanla, gol atamadan ve küme düşmüş gözüyle bakılan bir konumda olduğunu hatırlatan Yılmaz, gelinen noktada 23 puan toplayan ve Avrupa hayalleri kurulan bir takım oluşturduklarını ifade etmişti.

"HAK ETMEDİM"

Tribünlerden gelen tepkilere dikkat çeken Burak Yılmaz, kulübe arkasından edilen küfürleri kabul edemediğini dile getirmişti. Şehirde siyasetin futbolun önüne geçtiğini savunan Yılmaz, başkana yönelik eleştirilerin kendi üzerinden yapılmasını anlayabileceğini ancak kendisinin kimsenin adamı olmadığını vurgulamıştı. Yılmaz, yaşananların vefa duygusuyla bağdaşmadığını da sözlerine eklemişti.

"İKİ MAÇ SONRA AYRILACAĞIM" DEMİŞTİ

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçlarının ardından görevden ayrılacağını açıkça ifade etmiş, bu süreçte hem kupada hem ligde galibiyet hedeflediklerini belirtmişti. Ancak alınan son yenilgi sonrası Burak Yılmaz'ın bu süreci beklemeden istifa ettiği ve Gaziantep'ten ayrıldığı aktarıldı. Gaziantep FK cephesinden istifaya ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

GAZİANTEP FK KARNESİ

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Burak Yılmaz, Gaziantep'te 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

