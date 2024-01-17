Gaziantep FK, Bodrum FK'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Emre Kargın, İlker Takpak, Bersan Duran
Gaziantep Fk : Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 46 Maxim), İlker Karakaş (Dk. 46 Dragus), Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Markovic), Mirza Cihan (Dk. 65 Mustafa Eskihellaç), Ömürcan Artan (Dk. 19 M'Bakata), Nkoulou
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Samet Yalçın (Dk. 46 Erkan Değişmez), Omar Imeri (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haqi Osman (Dk. 82 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 67 Yusuf Bozkurt), Adem Metin Türk (Dk. 76 Arda Çetin), Eray Akar, Furkan Apaydın, Halil İbrahim Sevinç
Gol: Dk. 90+4 Djilobodji ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 30 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 88 Ertuğrul Ersoy ( Gaziantep Fk ), Dk. 77 Halil İbrahim Sevinç ( Bodrum FK)
Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü.
21. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.
73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.
90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Gaziantep FK, kupada son 16 turuna yükseldi.