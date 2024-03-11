Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın Sorescu'nun golüyle öne geçtiği maçta, ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus

Beşiktaş : Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut, Fernandes, Musrati, Zaynutdinov, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 9 Sorescu ( Gaziantep Fk )

Sarı Kart: Dk. 40 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK- Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ersin Nalbant kimdir? İYİ Parti Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Ersin Nalbant kimdir? Mustafa Fen kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Fen kimdir? Canan Rüzgar Temiz El kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı Canan Rüzgar Temiz El kimdir? Murat Uçarer kimdir? İYİ Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer kimdir? Ahmet Dalar kimdir? İYİ Parti Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Ahmet Dalar kimdir? Mahmut Çetiner kimdir? İYİ Parti Eskişehir Han Belediye Başkan adayı Mahmut Çetiner kimdir? Fatmagül Özcan kimdir? İYİ Parti Eskişehir Çifteler Belediye Başkan adayı Fatmagül Özcan kimdir? Serkan Akçalı kimdir? İYİ Parti Eskişehir Beylikova Belediye Başkan adayı Serkan Akçalı kimdir? Şükrü Ketenci kimdir? İYİ Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan adayı Şükrü Ketenci kimdir? Saadet Partisi Yüreğir adayı Osman Söyler kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yumurtalık adayı Süleyman İnci kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tufanbeyli adayı Musa Özkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Tufanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seyhan adayı Yakup Budak kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Seyhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıçam adayı Süleyman Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Sarıçam belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Saimbeyli adayı Serdal Özkozanoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title