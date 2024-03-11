Gaziantep FK-Beşiktaş Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın Sorescu'nun golüyle öne geçtiği maçta, ilk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Gaziantep Fk : Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Sorescu, Alvarenga, Maxim, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus
Beşiktaş : Mert Günok, Masuaku, Worrall, Nesip Uysal, Onur Bulut, Fernandes, Musrati, Zaynutdinov, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy
Gol: Dk. 9 Sorescu ( Gaziantep Fk )
Sarı Kart: Dk. 40 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK- Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.