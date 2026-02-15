Haberler

Gaziantep FK Başkanı Memik'ten hakeme tepki

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Kocaelispor'a 3-0 kaybettikleri maç sonrası hakem yönetimini eleştirerek, adalet talep etti ve haklarının yenmemesi gerektiğini vurguladı.

KOCAELİSPOR'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maçın hakemine tepki göstererek, "Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün nasıl doğrandığını görecek" dedi.

Süper Lig'de Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Hiçbir yöneticinin, hiçbir başkanın, hiçbir hocanın, hiçbir oyuncunun maç bittikten sonra çıkıp bana göre hakem konuşmaması lazım. Bu 5'inci yılım başkanlıkta. Hakemlerimizin arkasında en çok duran Anadolu kulüpleri başkanları. Üzülüyorum ama. 2 yıldan beri iki tane Süper Lig maçına gelmiş. Biri Kasımpaşa, biri Kocaelispor maçımız. Bu hakem bizi çok seviyor. Hiç başka bir maça da gitmiyor her nedense. Yazık. Böyle hakemlere aslında bir de FIFA kokartı vermeleri lazım. Bence. Benim düşüncem. Bir şey söylemeye gerek yok yani. Azıcık futbol bilgisi olan, uzaktan yakından azıcık futbol bilen insanlar bu maçı seyrettiğinde Gaziantep Futbol Kulübü'nün nasıl doğrandığını görecek. İki tane maçımızı yönetmiş. Zor kurtulmuşuz. Bugün Kocaeli basını, Kocaeli camiası büyük bir camia, seviyoruz. Keşke Türk futbolunda böyle birkaç tane daha camia olan şehrimiz olsa. Futboldan zevk aldıran, futbolu seven bu insanları gördüğümüz zaman içimiz kıpır kıpır ediyor" dedi.

'KİMSE DE BİZİM HAKKIMIZI YEMESİN, YEDİRMESİN'

Başkan Memik şöyle devam etti:

"Hak deyince durmak lazım. Bugün evlilikler, şirketler, devletler sevgi, saygı, şefkatle bir araya gelip kuruluyor. Neyle yönetiliyor? Adaletle yönetiliyor. Çok bir şey istemiyoruz ya. Kimsenin hakkını yemeyelim. Allah yedirmesin. Ama kimse de bizim hakkımızı yedirmesin yani yemesin. Bizim tek isteğimiz bu. Burada bunları söylemek istiyorum. Gaziantep nasıl olsa sesini çıkarmıyor diye bu kadar kulübün üzerine de gelinmez diye sistem etmekten başka bir şey yok. Ha bu konuşmayla hiçbir şeyin değişmeyeceğini de biliyorum."

