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Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep FK, ligin ilk haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Radoi yönetimindeki idmanda yeni transfer Serdar Dursun da yer aldı; Juninho Bacuna'nın doğum günü kutlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam ederken yenileme koşularıyla son buldu.

Antrenman öncesinde, dün doğum günü olan Juninho Bacuna'nın yeni yaşı takım arkadaşları ve teknik heyetle birlikte kutlandı.

Yeni transfer Serdar Dursun, takımla birlikte ilk antrenmanına katılarak çalışmalarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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