Haberler

Gaziantep FK, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü ve çeşitli çalışma türlerini içerdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Alanya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.