Gaziantep FK, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sonlandırdı. Antrenman, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirildi ve oyuncuların kampta hazırlanmak üzere Adana'ya hareket etmesi bekleniyor.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlarken yarın karayoluyla karşılaşmanın oynanacağı Adana'ya hareket ederek kampa girecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor