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Gaziantep Dorukspor Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu Oldu

Gaziantep Dorukspor Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Şampiyonu Oldu
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Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Dorukspor, Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenerek şampiyonluğa ulaştı. Final maçı öncesi yangında hayatını kaybedenler anıldı.

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Müsabakanın normal süresinin 3-3 bitmesinin ardından şut aut atışlarına geçildi.

Şut aut atışlarında galip gelen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Dorukspor'u tebrik ederek, "Kadınlar organizasyonu süper finali az önce oynanan final serisiyle bitti. Ligde 1-4, 2-3 eşleşmeleri vardı. Ligde de kıyasıya bir mücadele olmuştu, Gaziantep Dorukspor Kulübü orada da kazanmıştı ama maçlar burada şut auta gitti. Şut autta kazanan takım Gaziantep Dorukspor Kulübü oldu. Onlara da önümüzdeki Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Spor
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