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Gazi Osman Paşaspor, Gültepespor'u 1-0 Geçti

Gazi Osman Paşaspor, Gültepespor'u 1-0 Geçti
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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu 8. haftasında Gültepespor ile Gazi Osman Paşaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Gazi Osman Paşaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu 8. hafta maçında Gültepespor ile Gazi Osman Paşaspor karşılaştı. Müsabakayı lider Gazi Osman Paşaspor 1-0 kazandı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Recep Güneş, Mert Karslı, Methan Uruk

Gültepespor: Fatih Alıcı. Ekber Şimşek, Yunus Daylak, Onur Taha Bağlar, Engin Yakut (Dk. 89 Emirhan Uzun), Hasan Narin, Tuhan Karadağ (Dk. 75 Mesut Aktaş), Halis Barbaros, Dedehan Durmuş, Mustafa Hasgül (Dk. 89 Salih Şimşek), Ömer Bozkuş (Dk. 89 Samet Çakır)

Gazi Osman Paşaspor: Yaşar Şener, Ali Bozkurt, Abdulkerim Sain, Hakan Yılmaz, Adem Karataş, Emirhan Demirezen (Dk. 80 Mustafa Zafer), Mustafa Gezgin (Dk. 75 Ahmet Çelik), Kemal Karataş (Dk. 46 Serhat Menekşe), Emre Borlu, Ebubekir Sain (Dk. 75 Talha Altun), Silvan Gezer (Dk. 65 Hakan Sümer)

Gol: Adem Karataş (Dk. 57) (Gazi Osman Paşaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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