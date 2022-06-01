Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldı - Haberler

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Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldı

Galli futbolcu Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı.

Galli futbolcu Gareth Bale, Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı.

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi biten Galli futbolcu Gareth Bale, takımdan ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bale, Madrid'de oynamanın büyük bir onur olduğunu belirterek, her şey için teşekkür etti.

İspanyol ekibinde 2013-2014 sezonundan beri top koşturan 32 yaşındaki futbolcu, 257 resmi maçta görev aldı ve 106 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gareth Bale, Real Madrid ile 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa ve 1 İspanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Southampton ve Tottenham takımlarında forma giydi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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