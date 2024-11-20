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Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor

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Galatasaray, Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Heung-Min Son'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Güney Koreli yıldız ile Barcelona da ilgileniyor. Öte yandan Son'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi yer alıyor.

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen transferiyle dünyayı sallayan Galatasaray, devre arasında da tüm dünyada ses getirecek bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

CİMBOM SON'UN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın 32 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'un peşinde. Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

TRANSFERDEKİ TEK ENGEL

Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham ile masaya oturacak. En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş, ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti.

Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyorHeung-Min Son

BARCELONA DA İSTİYOR

Yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi. İspanyol devi Barcelona da Heung-Min Son transferiyle yakından ilgileniyor ve bu gelişme de Galatasaray cephesini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

GARDHI'YE TAM YETKİ VERİLDİ

Aradan geçen süreçte hem yöneticiler hem de hocası Postecoglou, Heung-Min Son'u ikna etmeye çalıştı. Son'un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray'ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Ancak sarı-kırmızılılar bu süreci de eli kolu bağlı bir şekilde takip etmiyor. Başkan Dursun Özbek, Son konusunda Victor Osimhen'in transferinde büyük bir paya sahip olan menajer George Gardi'ye tam yetki vermiş durumda.

TOTTENHAM RAKAMLARI

2015 yılından bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da top koşturan Heung-Min Son, takımıyla tüm kulvarlarda 419 maça çıktı. Güney Koreli yıldız, bu karşılaşmalarda 165 gol attı ve 87 asist yaptı.

Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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