Üye Girişi
Haberler

Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve menajer George Gardi İtalya'da bir araya geldi. Gardi, yaptığı paylaşımla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Ünlü menajer, Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma transferinde kilit rol oynamıştı.

Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

OKAN BURUK İLE MASADA

George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu. İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı görüldü. Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.

İşte o paylaşım;

Gardi Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Paylaşımı gören sarı-kırmızılı taraftarlar, bu 3 ismin aynı karede yer almasını Victor Osimhen'in bonservisini almak için İtalya'da bir araya geldiği yönünde yorumladı. Öte yandan George Gardi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf, "Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini mi alıyor?" sorusunu da akıllara getirdi. Gardi'nin bu paylaşımını etkileşim yağmuruna tuttu.

Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: Gören herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Yüksel:

Paraları nereden buluyorlar anlamadım ki Dilan Polat mı yoksa iyi bir insan((

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Güzel:

Bir maç Asyada Iddaaaaa oyna bu para bulunur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.