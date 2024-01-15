Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan Türkiye'de benzeri görülmemiş itiraz

ALG Spor'un Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş United Payment'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılardan beklenmedik bir tepki geldi.

ERKEK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ven takımının Beşiktaş karşısındaki galibiyet golünü atan Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun erkek olduğunu iddia etti.

5 GOLÜ VAR

10 Kasım 2023'te ALG Spor tarafından lisans çıkarılan Seteco, ligde forma giydiği 7 maçta 5 gollük katkı sağladı.

Patricia Seteco: