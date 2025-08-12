Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti

Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti. Donnarumma yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki birileri artık grubun bir parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu.'' dedi.

Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma, 4 yıldır formasını giydiği kulübüne veda etti.

''HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM''

Yayımladığı mektupta, kulübe geldiği ilk günden beri hem saha içinde hem saha dışında, Paris Saint-Germain kalesini korumak için her şeyini verdiğini belirten Donnarumma, "Ne yazık ki birileri artık grubun bir parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve moralim bozuldu." ifadelerini kullandı.

''UMARIM VEDA ETME FIRSATIM OLUR''

Paris Saint-Germain taraftarlarına Parc des Princes Stadı'nda veda etmek istediğini aktaran İtalyan kaleci, şunları kaydetti: "Umarım taraftarların gözlerinin içine bir kez daha bakıp, olması gerektiği gibi veda etme fırsatım olur. Eğer bu olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için dünyalar kadar değerli olduğunu ve bunu asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. Tüm duyguların, büyülü gecelerin ve beni evimde hissettiren sizlerin anısını her zaman yanımda taşıyacağım."

''ÇOK BÜYÜK ONURDU''

Paris'de oynamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki kaleci sözlerini şöyle bitirdi:

"Takım arkadaşlarıma, ikinci aileme, her mücadelemizde ve mutluluğumuzda paylaştığımız her an için teşekkür ederim. Sizler her zaman benim kardeşlerim olacaksınız. Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak benim için çok büyük bir onurdu. Teşekkürler Paris."

PSG'DEKİ BAŞARILARI

2021 Temmuz'da İtalyan ekibi Milan'dan PSG'ye katılan Donnarumma, Fransız temsilcisiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Fransa Lig 1 şampiyonluğunun yanı sıra 2 Fransa Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
