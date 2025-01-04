Galatasaraylı taraftarlardan Göztepe maçında Fenerbahçelileri çıldırtacak Ali Koç pankartı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar, RAMS Park'a Fenerbahçelileri kızdıracak bir Ali Koç pankartı astı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ligin iddialı takımlarından Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmada Fenerbahçelileri kızdıracak bir pankart açtı.
OLAY YARATACAK ALİ KOÇ PANKARTI
Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olay yaratacak bir gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı "Gitme, sana muhtacız" pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.
İşte o pankart;