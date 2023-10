Galatasaraylı Taraftarlar Manchester United Maçı Öncesi Buluştu

- Galatasaraylı taraftarlar Manchester United maçı için bir araya geldi

MANCHESTER - Galatasaraylı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Manchester United maçı öncesi bir araya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, İngilizlerin güçlü takımlarından Manchester United'a konuk olacak. Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak olan maç için Manchester şehrine akın eden Türk futbol severler, The Old Wellington caddesi üzerinde buluştu. İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelerek Galatasaray'a destek olan Türk futbolseverler marşlar eşliğinde maçın oynanacağı 74 bin 310 seyirci kapasiteli Old Trafford stadyumuna doğru hareket etti.