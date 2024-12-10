Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Tepki

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına ilişkin, "Bu konuda insanlara ders vermek ve ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil." dedi.

Hatipoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından yaptığı açıklamalara Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıtı değerlendiren İbrahim Hatipoğlu, "Fenerbahçe'nin algı başkanı algılarına devam ediyor maalesef. Suçladıkları konularda 2 maç önce teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek ve ahlak kurallarından bahsetmek onların işi değil. Söylemiş oldukları kelimeleri telaffuz etmek ve o seviyeye inmek istemiyorum. Sporun ruhuna aykırı beyanlardan uzak durmak istiyoruz. Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bizzat gelen tepkilerle Galatasaray'ın haksızlığa uğradığı tescil edildi. Buradan algı yapmanın hiçbir faydası yok." ifadelerini kullandı.

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj'ın Barış Alper'e faul yaptığı pozisyonun futbolun içinde olamayacağını aktaran Hatipoğlu, "Bizim için 'Geçmiş olsun' mesajı yayımlayan herkese teşekkür ediyoruz. TFF'ye karşı tavrımız çok net. Bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini ve TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalarla tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz. TFF ile bu mücadelemiz devam edecek. Özür ile güven probleminin çözülmesi mümkün değil." şeklinde konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda yapacakları maçtan güzel bir oyunla galip geleceklerine inandığını dile getirdi.