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Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz Trafik Kazası Geçirdi

Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz Trafik Kazası Geçirdi

Spor Haberleri

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yılmaz'ın kullandığı otomobil, liman kavşağında başka bir araçla çarpıştı. Kazada yara almadan kurtulan Yılmaz ve diğer sürücü hastaneye götürüldü.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Barış Alper Yılmaz Giresun Spor Haberler

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