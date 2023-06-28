Galatasaraylı Futbolcu Barış Alper Yılmaz Trafik Kazası Geçirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yılmaz'ın kullandığı otomobil, liman kavşağında başka bir araçla çarpıştı. Kazada yara almadan kurtulan Yılmaz ve diğer sürücü hastaneye götürüldü.