Haberler

Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakim Ziyech, Filistinli esirlere idam öngören yasayı eleştirince, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan Ben-Gvir'e ''Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz'' yanıtını verdi.

Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendisini hedef alan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e sosyal medya üzerinden cevap verdi.  Ziyech’in "Siyonizmden korkmuyoruz" çıkışı kısa sürede dünya gündemine oturdu.

İSRAİLLİ BAKAN, ZIYECH'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayan ve daha önce İsrail ordusunun Batı Şeria’daki uygulamalarını sert bir dille eleştiren Hakim Ziyech, bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısını savunurken, Ziyech’i "antisemitik" olmakla suçlamış ve tehditkar ifadeler kullanmıştı.

"TEHDİTLERİNİZ BİZİ YILDIRAMAZ"

İsrailli bakanın kendisini doğrudan hedef alan açıklamalarına sessiz kalmayan tecrübeli futbolcu, bir açıklama yaparak İsrailli Bakan'a yanıt verdi. Ziyech, yaptığı paylaşımda geri adım atmayacağını vurgulayarak "Gerçeği söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonizmden ve onun baskılarından korkmuyoruz. Özgürlük mücadelesi verenlerin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi. 

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ziyech, daha önce de İsrail askerlerinin Filistinli sivillere yönelik müdahalelerini içeren görüntüleri paylaşmış ve "İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun" diyerek tepkisini dile getirmişti. 

Çiğdem Sidar Ceylan
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Gözünü kan bürüyen İsrail'in son eseri
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

Terör saldırısında Türk polisini aşağılayanlar bedelini ödüyor