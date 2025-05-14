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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı
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Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa töreninde şampiyon takımın oyuncuları ve teknik heyeti madalyalarını aldı, kupa ise kaptan Fernando Muslera tarafından coşkuyla havaya kaldırıldı.

Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

Gaziantep Stadı'nda Trabzon spor ile Galatasaray arasında yapılan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-0 kazandığı final maçının ardından saha ortasına platform kuruldu.

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularına madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taktı. Bu sırada platformda bulunan ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Uruguaylı file bekçisi, kupayı aldıktan sonra takım arkadaşlarının önüne giderek coşkuyla havaya kaldırdı. Daha sonra sarı-kırmızılı futbolcular tek tek kupayı kaldırarak coşkuyla kutlama yaptı.

Futbolcular, podyumdaki kutlamaların ardından kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri dolaştı.

Öte yandan Türkiye Kupası'nı ikinci tamamlayan bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları seremoniye katılmadı.

Maçın oyuncusu Osimhen

Final müsabakasının oyuncusu Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen oldu.

Karşılaşmayı 2 golle tamamlayan Osimhen, spor yazarlarının oylarıyla maçın yıldızı seçildi. 26 yaşındaki santrfora ödülünü, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar takdim etti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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