Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
