Haberler

Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...