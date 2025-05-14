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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Mücadelede her iki takım da etkili pozisyonlar bulsa da, Galatasaray ilk yarıyı önde bitirmeyi başardı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram), Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Zubkov, Mendy, Nwakaeme, Banza

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Gol: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 21 Savic ( Trabzonspor ), Dk. 27 Sara ( Galatasaray )

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılan maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1

13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
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