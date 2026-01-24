Haberler

Galatasaray, yeni transferi Yaser Asprilla'yı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, yeni transferi Yaser Asprilla'yı İstanbul'a getiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Girona'dan anlaşmaya vardığı yeni transferi Yaser Asprilla'yı bu akşam saat 23.00 sularında İstanbul'a getirecek.

  • Galatasaray, Yaser Asprilla'yı Girona'dan kiralık olarak transfer etti ve belirli maç sayısına ulaşılırsa zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna katacak.
  • Yaser Asprilla'nın bonservisiyle transfer edilmesi durumunda Galatasaray'a toplam maliyeti yaklaşık 23 milyon euro olacak.
  • Yaser Asprilla, 22 yaşında Kolombiyalı bir futbolcudur ve piyasa değeri 12 milyon eurodur.

Noa Lang ile ilk transferini yapan Galatasaray, Hollandalı oyuncudan sonra bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ASPRILLA İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, La Liga ekibi Girona'nın formasını giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Cimbom, yapılan anlaşmaya göre yıldız oyuncuyu kiralık olarak transfer edecek ve belirli sayıda maça çıkması halinde de oyuncuyu zorunlu satın alma maddesi ile kadrosuna katacak. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

BU GECE İSTANBUL'A GELECEK

Öte yandan piyasa değeri 12 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Asprilla'yı bugün saat 23.00 sularında İstanbul'a getirecek.

SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Girona formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın