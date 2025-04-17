Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Yıldız kaleciye ödenecek para Fenerbahçe'nin kasasına girecek
Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer, Galatasaray ve yurt dışından gelen teklifler arasında Galatasaray'ı tercih etti. Berke Özer'in bonservis bedeli olarak Galatasaray'ın ödeyeceği paranın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe, Berke Özer'in bonservis bedelinin yüzde 40'ını alacak.
Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın adaylarından biri de Berke Özer'di.
BERKE GALATASARAY'A "EVET" DEDİ
Eyüpspor'da son derece başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa ekiplerinin de radarında. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Berke Özer'in ilk tercihi Galatasaray oldu.
FENERBAHÇE YÜZDE 40'INI ALACAK
Haberde Berke Özer'in geçmişte yaptığı paylaşımlardan pişman olduğunu dile getirdiği ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu arada Galatasaray'ın Berke Özer'in bonservisini alması durumunda söz konusu rakamın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye gidecek.